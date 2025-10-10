Localizan a salvo a dos hombres con reportes de desaparición

La Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, concluyó las carpetas de investigación iniciadas por los reportes de ausencia de Bienvenido A. C., y de Rodolfo G. G., tras localizarlos sanos y salvos.

A través de las investigaciones ministeriales se pudo establecer que Bienvenido A. C., de 58 años de edad, quien fue reportado desde el 29 de septiembre del 2025, se encuentra en buen estado de salud, trabajando en la construcción en el estado de Sonora

Mientras que, Rodolfo G. G., de 54 años de edad, el pasado lunes 06 de octubre, se salió de su domicilio ubicado en San Juanito, municipio de Bocoyna para ir al municipio de Cuauhtémoc, en donde estuvo con un familiar y posteriormente regresó.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.