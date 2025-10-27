Localizan a mujer y su perro sin vida dentro de una vivienda

La noche de este lunes, una mujer de aproximadamente 65 años fue localizada sin vida, junto a su perro, al interior de su domicilio ubicado en las calles Ciudad Cuauhtémoc y Hermanos Flores Magón, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con el reporte, una vecina solicitó la presencia de elementos de Seguridad Pública luego de no tener noticias de su amiga desde hace un mes. Ante la falta de respuesta, los agentes solicitaron el apoyo del cuerpo de Bomberos, quienes realizaron una entrada forzada al domicilio.

En el interior encontraron a la mujer y a su mascota, ambos sin vida y en avanzado estado de descomposición. La vecina confirmó que no los había visto desde hacía varias semanas.

La zona fue asegurada por elementos de la Policía Municipal, mientras que personal de la Fiscalía Especializada en la Mujer (FEM) acudió al lugar para hacerse cargo de la escena y realizar las diligencias correspondientes.

octubre 27, 2025 10:16 pm

