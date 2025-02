Localizan a masculino con reporte de desaparición en Uruachi

Como resultado de las investigaciones realizadas por parte de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Varios, del Destacamento de Las Estrellas, Ocampo, fue ubicada sana y a salvo, una persona del sexo masculino que contaba con reporte de desaparición en la comunidad de Aguatiachi, en el municipio de Uruachi.

La localización de C. Ramón C. C., de 31 años de edad, se registró el día sábado 01 de febrero, en dicha localidad, a donde regresó después de haber estado voluntariamente en las comunidades de Basaseachi, Tomochi, La Junta y San Juanito.

Dicha persona fue reportada por ausencia y/o extravío el día 29 de enero por su pareja sentimental, ya que había salido desde el 25 en motocicleta de la comunidad de Aguatiachi y no volvió a saber de él.

Al ser entrevistado por los agentes investigadores, declaró que ese día salió de su casa como a las 11:30 horas a bordo de motocicleta con rumbo a la comunidad de Basaseachi, en donde estuvo con amigos y durmió en esa comunidad; el domingo 26 salió hacía Tomochi, ya que necesitaba una refacción para su motocicleta, siguiendo hasta La Junta, en el municipio de Guerrero. Al día siguiente salió a San Juanito, municipio de Bocoyna y de ahí regresó a su comunidad, cuando fue ubicado por los agentes.

Que no avisó a sus familiares por no contar con teléfono pero que no había sido víctima de ningún delito y que se encontraba bien de salud, por lo que se concluyó la carpeta de Investigación por parte de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Varios, de Las Estrellas, Ocampo, Chihuahua.