Localizan a joven sin vida en baldío junto a clínica en la Tecnológico

Chihuahua.– La noche de este martes fue localizado el cuerpo de un hombre sin vida en un terreno baldío ubicado a un costado del estacionamiento de una clínica, en el cruce de la avenida Tecnológico y Niños Héroes.

La víctima, de entre 20 y 25 años de edad, habría perdido la vida por una posible sobredosis, según los primeros reportes.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y procedieron a acordonar la escena, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de las diligencias correspondientes, así como del levantamiento del cuerpo para su necropsia de ley y posterior identificación oficial.

