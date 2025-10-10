Localizan a joven reportado ausente de la colonia Madera 65

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) localizó sano y salvo a Jairo Noel Ch.R., de 19 años de edad, quien tenía reporte de ausencia interpuesto en la ciudad de Chihuahua.

Su familia solicitó el apoyo de esta representación social para localizarlo este jueves 9 de octubre, toda vez que perdió comunicación con él cuando estuvo en la colonia Madera 65.

De inmediato, la Unidad activó los protocolos de búsqueda y localización, y pudo encontrar al joven este viernes 10 de octubre y en su declaración ante el Ministerio Público declaró que no fue víctima de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.