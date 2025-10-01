Localizan a hombre que se ausentó en la colonia Misael Núñez de Chihuahua

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) localizó sano y salvo a Manuel Alonso T. S., de 38 años de edad, quien contaba con reporte de ausencia interpuesto en la ciudad de Chihuahua.

El 15 de agosto del año en curso, salió de su domicilio en la colonia Misael Núñez y sus familiares desconocían su paradero, por lo que solicitaron el apoyo de esta representación social para localizarlo.

Gracias a los protocolos de búsqueda implementados, fue encontrado este miércoles primero de octubre y ante el Ministerio Público declaró que no fue víctima de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.