Localizan a hombre ejecutado y maniatado en El Fresno

Un hombre de aproximadamente 45 años de edad fue localizado sin vida, maniatado y cubierto con una lona azul, en un predio del Ejido El Fresno, junto al rancho conocido como Primera Agua.

El hallazgo fue reportado por una persona del mismo rancho, quien se encontraba buscando una vaquilla extraviada y, al ingresar por el kilómetro 17 de la carretera a Cuauhtémoc, a unos dos kilómetros de la cinta asfáltica, se topó con el cuerpo.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima presentaba huellas de violencia y se encontraba parcialmente cubierta también con una puerta.

Elementos de la Policía Municipal y de la Agencia Estatal de Investigación acudieron al lugar para asegurar la zona, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley e intentar determinar su identidad y causa exacta de muerte.