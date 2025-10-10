Localizan a hombre con reporte de ausencia en colonia Vistas de San Guillermo

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), localizó sano y salvo a Cristian Jiovanni T. S., de 23 años de edad, quien tenía reporte de ausencia interpuesto el pasado lunes 6 de octubre, en la ciudad de Chihuahua.

El 4 de octubre del año en curso, el joven de 23 años de edad se salió de su domicilio ubicado en la colonia Vistas de San Guillermo, por lo que sus familiares solicitaron el apoyo de esta representación social para dar con su paradero.

Gracias a la activación de los protocolos de búsqueda, el masculino fue encontrado este viernes y en su declaración ante el Ministerio Público, mencionó que no fue víctima de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.