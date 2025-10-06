Localizan a hombre con reporte de ausencia en colonia El Mineral II en Chihuahua

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), localizó a Daniel Valero C., de 27 años de edad, quien tenía reporte de ausencia interpuesto en la ciudad de Chihuahua.

Familiares del joven solicitaron el apoyo de esta representación social para localizarlo, indicando que el pasado fin de semana se salió de su domicilio en la colonia El Mineral II,
Gracias a la activación de los protocolos de búsqueda, fue localizado el pasado sábado 3 de octubre, con buen estado de salud física y mental.

Ante el Ministerio Público declaró que no fue víctima de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.

octubre 6, 2025 6:59 pm

