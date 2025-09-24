Localizan a Fiscalía a joven que se ausentó en la ciudad de Chihuahua

Escapó de un Centro de Asistencia Social donde residía y fue encontrado este miércoles 24 de septiembre

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) localizó sano y salvo a Emmanuel G.M., de 18 años de edad, quien contaba con reporte de ausencia interpuesto en la ciudad de Chihuahua.

El joven fue visto por última vez, cuando salió del Centro de Asistencia Social Misión Kanu, el 9 de agosto de este año, cuando todavía era menor de edad y estaba bajo la tutela del DIF, instancia que solicitó el apoyo de esta representación social el 15 de agosto, para poder encontrarlo.

Este miércoles 24 de septiembre el joven fue encontrado con buen estado de salud física y mental, y ante el Ministerio Público declaró no haber sido víctima de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.

Debido a que en el tiempo en el que estuvo ausente cumplió la mayoría de edad, ya no estará más bajo la custodia del Estado.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.