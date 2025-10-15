Localizan a adolescente reportada como ausente sana y salva

Elementos de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de la Zona Norte, localizaron sana y salva a una adolescente de 16 años de edad, de iniciales A. A. T., quien contaba con reporte de desaparición y/o ausencia desde el día 13 de octubre, en Ciudad Juárez.

Gracias al trabajo de investigación a cargo del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de personas Ausentes, en coordinación con elementos de la Agencia Estatal de Investigación, permitió localizar a la mujer.

El reporte de ausencia fue presentado el 14 de octubre, ante la Fiscalía de la Mujer, iniciando con ello la integración de la carpeta de investigación y la activación de todos los mecanismos de búsqueda y localización.

La ausente fue presentada ante el Agente del Ministerio Público quien la entrevistó para descartar si fue víctima de algún delito.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.