Localizan a 3 hombres con reporte de ausencia en la ciudad de Chihuahua

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), encontró sanos y salvos a tres hombres que tenían reporte de ausencia en la ciudad de Chihuahua.

Dichas personas son:

– Paulo Alberto M. M., de 45 años de edad, quien fue reportado por su familia el pasado domingo 12 de octubre.

– Ramón Héctor O.F., de 30 años de edad, quien se encontraba ausente desde el 22 de septiembre de 2025.

– Rafael M.A., de 46 años de edad, cuya ausencia fue reportada el pasado lunes 13 de octubre.

Gracias a la implementación de los protocolos de búsqueda y al trabajo de investigación ininterrumpido, se logró dar con el paradero de las mencionadas personas que declararon ante el Ministerio Público que no fueron víctimas de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.