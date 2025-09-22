Localiza Fiscalía de Distrito Zona Centro a adolescente reportado ausente en Chihuahua

Salió sin autorización del CENCATAD en donde residía

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) concluyó la carpeta de investigación iniciada por el reporte de ausencia del adolescente de iniciales J.M.M.G., de 14 años de edad, tras su localización.

El 14 de septiembre de 2025, el adolescente se salió sin autorización del Centro de Asistencia Social CENCATAD, y al siguiente día, las personas encargadas de su tutela solicitaron el apoyo de esta representación social para dar con su paradero.

Se implementaron los mecanismos de búsqueda, siendo localizado sano y salvo por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal; en su entrevista ante el Ministerio Público, dijo que no fue víctima de algún delito, y que su ausencia fue por voluntad propia.

Posteriormente fue reincorporado al CENCATAD.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.