Localiza Fiscalía a masculino reportado ausente la colonia Dale

La Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes, localizó sano y salvo a José Samuel A.R, de 48 años de edad, quien contaba con reporte de desaparición interpuesto el 4 de septiembre del año en curso, en la ciudad de Chihuahua.

Su familia solicitó su búsqueda luego de que perdieron contacto con él en la colonia Dale, y tras la puesta en marcha los protocolos de búsqueda y localización, este domingo 21 de septiembre fue localizado en la colonia Adelitas.

En su declaración ante el Ministerio Público, indicó que se ausentó por su propia voluntad y que no fue víctima de algún delito.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.