Localiza Fiscalía a joven reportado ausente en la ciudad de Chihuahua

La Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes, localizó sano y salvo a lván Eduardo G. S., de 28 años de edad, quien contaba con reporte de ausente, en la ciudad de Chihuahua.

Esta persona se ausentó el pasado jueves 18 de septiembre, por lo que sus familiares solicitaron el apoyo de esta representación social para encontrarlo, activándose de inmediato los protocolos de búsqueda.

Fue localizado al día siguiente en la colonia Unidad Proletaria de esta ciudad, en su declaración ante el Ministerio Público, dijo que se ausentó por su propia voluntad y que no fue víctima de algún delito.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.