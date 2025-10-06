Localiza Fiscalía a hombre con reporte de ausente en Chihuahua

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) localizó sano y salvo a Jesús Humberto M. F., de 26 años de edad, quien fue reportado ausente en la ciudad de Chihuahua.

Los familiares de este joven que se dedicaba a conducir un vehículo de transporte privado, perdieron contacto con él este sábado 3 de octubre por la noche, por lo que solicitaron el apoyo de esta representación social para localizarlo.

De inmediato se activaron los protocolos de búsqueda que permitieron a los agentes ministeriales localizarlo ayer domingo, en la Colonia Valle Dorado.

Ante el Ministerio Público declaró no haber sido víctima de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.