Localiza Fiscalía a hombre con reporte de ausencia en Delicias

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) encontró sano y salvo a Carlos Alejandro R. Ch., persona de 40 años de edad que tenía reporte de ausencia interpuesto en la ciudad de Delicias.

Ayer miércoles sus familiares, al no saber de él, solicitaron el apoyo de esta representación social para localizarlo, y gracias a la activación de los protocolos de búsqueda, este jueves fue localizado en el municipio de Saucillo.

Ante el Ministerio Público declaró que no fue víctima de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.