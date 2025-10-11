Localiza Fiscalía a dos adolescentes con reporte de ausencia en Chihuahua

La Unidad Especializada en Personas Ausentes y/o Extraviadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, localizó sanos y salvos a dos adolescentes que tenían reportes de ausencia en la ciudad de Chihuahua.

Los reportes fueron interpuestos el 7 de octubre de 2025, por la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes, aplicándose de inmediato los protocolos de búsqueda que permitieron dar con el paradero de:

El menor de 14 años de edad, de iniciales J.M.L., quien fue localizado en la colonia Nombre de Dios, fue reintegrado a la custodia del Estado.

Así como del menor de 14 años de edad, de iniciales R.A.R.L., a quien localizaron en la colonia Dale, y quedó bajo el resguardo de su hermana mayor de edad.

