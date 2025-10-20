Localiza Fiscalía a adolescente que se ausentó en la colonia Desarrollo Urbano

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) localizó sano y salvo al adolescente de iniciales A.A.S.A., de 13 años de edad, quien tenía reporte de ausencia interpuesto en la ciudad de Chihuahua.
El pasado viernes 17 de octubre, su familia solicitó el apoyo de esta representación social para localizarlo, ya que se salió sin avisar de su casa en la colonia Desarrollo Urbano.
Gracias a la inmediata activación de los protocolos de búsqueda y localización, se pudo encontrar al menor de edad ayer domingo, declarando ante el Ministerio Público que su ausencia fue voluntaria y que no fue víctima de algún delito, por lo que fue reintegrado con su familia.
La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.