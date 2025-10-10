Localiza Fiscalía a adolescente con reporte de ausencia en Chihuahua

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) al adolescente de iniciales A.A.M.G., de 16 años de edad, quien tenía reporte de ausencia interpuesto en la ciudad de Chihuahua.

El 2 de octubre del año en curso, el adolescente huyó del Centro de Asistencia Social al que era trasladado, por lo que la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Morelos solicitó el apoyo de esta representación social para localizarlo.

Los protocolos de búsqueda permitieron encontrarlo este viernes 10 de octubre, con buen estado de salud física y mental, por lo que fue reintegrado a la custodia del Estado.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.