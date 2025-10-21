Localiza FGE Zona Sur a menor de edad ausente en Santa Bárbara

En seguimiento a los trabajos de búsqueda de personas, la Fiscalía de Distrito Zona Sur localizó sana y salva a la adolescente de iniciales J.G.B.R., quien fue reportada ausente el 16 de octubre del presente año, en el municipio de Santa Bárbara.

La menor de 15 años de edad, fue encontrada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, este martes 21 de octubre en calles del citado municipio.

Ante el Ministerio Público, declaró que su ausencia fue voluntaria y que no fue víctima de la comisión de algún delito.

Posteriormente, fue reintegrada a su núcleo familiar, lo que permitió concluir los trabajos de investigación y dar de baja el reporte de ausencia.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, trabajan de manera permanente y coordinada en la búsqueda y localización de personas, a fin de brindar certeza y tranquilidad a las familias.