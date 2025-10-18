Localiza FGE Zona Sur a hombre con reporte de ausencia en Parral

Mediante la implementación de los protocolos de búsqueda coordinados por la Fiscalía de Distrito Zona Sur, se logró localizar sano y salvo a David L. R., de 52 años de edad, reportado como ausente el 12 de octubre del presente año en la ciudad de Parral.

Fue encontrado este sábado 18 de octubre por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en el lugar conocido como Rancho San Gerónimo, en el municipio de Hidalgo del Parral.

En su declaración ante el Ministerio Público, dio a conocer que su ausencia fue voluntaria, que salió de su domicilio y se trasladó al citado rancho sin informar a sus familiares sobre su paradero.

Lo anterior, permitió concluir con los protocolos de localización y dar de baja el reporte de ausencia.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación trabajan de manera permanente en la búsqueda y localización de personas a fin de brindar certeza y tranquilidad a las familias.