Localiza FGE Occidente a tres personas reportadas desaparecidas

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente localizó a salvo a tres personas que en distintas fechas fueron reportadas por sus familiares como desaparecidos.

En el primer caso, se localizó en buenas condiciones físicas, a Rodrigo M. F., de 40 años de edad, quien salió de su domicilio el pasado 10 de septiembre del 2025 luego de irse a trabajar en una huerta en Bachíniva.

Dijo que no le fue posible comunicarse con su familia ya que se le extravió su teléfono pero que se encuentra bien y es su deseo se de por concluida la carpeta de investigación iniciada con motivo del reporte de su ausencia.

En otros hechos, se localizó a Francisco M. G., quien desde el pasado 12 de septiembre no había sido visto por sus familiares por lo cual presentaron reporte de ausencia y/o desaparición ante la Fiscalía Zona Occidente.

En otro caso, los agentes investigadores localizaron sano y salvo a un hombre de 34 años de edad, identificado como Damián M. L., quien fue reportado por sus familiares como desaparecido desde el pasado 23 de agosto.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.