Localiza FGE a tres masculinos con reporte de ausencia en Jiménez

Salieron de paseo y perdieron comunicación con sus familias

Derivado de los protocolos de búsqueda coordinados por el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), localizaron sanos y salvos a tres masculinos reportados como ausentes los días 23 y 24 de septiembre del presente año en ciudad Jiménez.

Las personas encontradas, de nombres Aldo Giovanni R. B., Jacob Esaú C. C. y Javier Enrique W. P., fueron localizados este viernes 26 de septiembre en el referido municipio.

Fueron llevados ante esta representación social y en su declaración, dieron a conocer que no fueron víctimas de algún delito; explicaron que durante el tiempo que estuvieron ausentes, Javier Enrique se cayó y se golpeó, por lo que lo llevaron a un hospital, y fue cuando se enteraron que los estaban buscando.

La reintegración de dichas personas a su núcleo familiar, permitió concluir los protocolos de localización y dar por terminados los trabajos de búsqueda que incluyeron entrevistas, un rastreo y pega de pesquisas en diversos sectores del municipio de Jiménez, por parte de los Policías Investigadores.

Con dichas acciones, la Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, reiteran su compromiso de trabajar de manera permanente y coordina en la búsqueda y localización de personas.