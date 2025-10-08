Localiza FEM Zona Norte sana y salva a Jessica F.G., mujer con reporte de ausencia en Ciudad Juárez

Tras los protocolos de búsqueda, tareas de inteligencia y operativos permanentes, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) en la Zona Norte, localizó a una mujer que contaba con reporte de ausencia en Ciudad Juárez.

A través de la Unidad Especializada en Investigación de Mujeres Ausentes y/o no Localizadas, fue localizada sana y salva Jessica F. G., quien se había ausentado desde el pasado lunes 06 de octubre, en la colonia El Barreal.

En la entrevista ante el Ministerio Público, dio a conocer que no fue víctima de algún delito y que no estuvo en riesgo su integridad física, quedando bajo el resguardo de su núcleo familiar.

La Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso para localizar a personas ausentes, para brindar certeza a sus familiares en torno de su paradero.