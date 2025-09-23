Localiza FEM sana y salva a adolescente que se ausentó en Ciudad Juárez

La aplicación de los protocolos de búsqueda, en conjunto con las tareas de inteligencia y operativos permanentes, permitieron a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte (FEM), localizar sana y salva a la menor de edad de iniciales F. J. G. T.

El reporte interpuesto ante la Unidad Especializada en Investigación de Mujeres Ausentes y/o no Localizadas, establecía que la adolescente de 14 años se ausentó el día 08 de septiembre del año en curso, cuando se salió sin autorización de una escuela ubicada en la colonia Río Bravo de Ciudad Juárez.

Las acciones desplegadas por agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, lograron dar con su paradero y al ser entrevistada dio a conocer que no fue víctima de algún delito y que no estuvo en riesgo su integridad física.

La Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso para localizar a personas ausentes, para brindar certeza a sus familiares en torno de su paradero.