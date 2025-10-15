Localiza FEM Occidente a adolescente que contaba con reporte de ausencia en Cuauhtémoc

La rápida activación del Protocolo Alba permitió a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia en la Zona Occidente, localizar sana y salva a la adolescente de iniciales C.J.D.M. de 17 años de edad.

El pasado lunes 13 de octubre, sus familiares acudieron a reportar la ausencia de la menor de edad, ante esta representación social y este miércoles fue localizada en la colonia La Esperanza, en la ciudad de Cuauhtémoc.

En su declaración ante el Ministerio Público, refirió que su ausencia fue voluntaria y que no fue víctima de algún delito.

octubre 15, 2025 2:46 pm

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua