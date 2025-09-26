Localiza FEM a mujer que contaba con reporte de ausencia en Nuevo Casas Grandes

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), localizó sana y salva a una mujer de iniciales D. V., de 18 años de edad, quien contaba con reporte de ausencia interpuesto en Nuevo Casas Grandes.

Fue localizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la FEM a la Unidad Especializada en Investigación de Niñas, Adolescentes y Mujeres Ausentes, que recibieron el reporte de ausencia hoy viernes, descartándose que haya sido víctima de algún delito.

Esta fiscalía agradece a la sociedad y los medios de comunicación la difusión de la pesquisa para la optimización de las labores de búsqueda tendientes a su localización.