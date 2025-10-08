Localiza FEM a mujer que contaba con reporte de ausencia en Chihuahua

En seguimiento a la pronta activación del Protocolo Alba, elementos de la Agencia Estatal

de Investigación localizaron sana y salva a Silvia Rubí T. R., quien fue reportada como desaparecida ante la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia.

Sus familiares presentaron un reporte de ausencia el 06 de octubre y se iniciaron las labores de búsqueda luego de que la mujer de 26 años de edad fue vista por última ocasión en la colonia Progreso Nacional en la ciudad de Chihuahua.

Agentes investigadores le ubicaron en la colonia Los Nogales en la ciudad en mención y al entrevistada por personal adscritos a la Unidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres Ausentes donde se corroboró su estado de salud, descartó haber sido víctima de algún delito y mencionó que su ausencia fue voluntaria.