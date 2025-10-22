Localiza FEM a mujer con reporte de ausencia en la ciudad de Chihuahua

En pocas horas, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, localizaron a Zayra Magdalena T. M., quien contaba con reporte de ausencia interpuesto la tarde de este miércoles 22 de octubre ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en la ciudad de Chihuahua.

Los familiares de la joven de 22 años de edad, dejaron de verla y perdieron contacto con ella en la colonia Punta Oriente, por lo que acudieron a reportar su ausencia, y de inmediato se iniciaron las investigaciones y la activación de los protocolos de búsqueda.

Fue localizada sana y salva por agentes investigadores en la colonia Camino Real en la ciudad de Chihuahua, y entrevistada por el Ministerio Público de la Unidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres Ausentes. En su declaración refirió que su ausencia fue voluntaria y descartó haber sido víctima de algún delito.