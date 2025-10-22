Localiza FEM a mujer con reporte de ausencia en la ciudad de Chihuahua

En pocas horas, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, localizaron a Zayra Magdalena T. M., quien contaba con reporte de ausencia interpuesto la tarde de este miércoles 22 de octubre ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en la ciudad de Chihuahua.

Los familiares de la joven de 22 años de edad, dejaron de verla y perdieron contacto con ella en la colonia Punta Oriente, por lo que acudieron a reportar su ausencia, y de inmediato se iniciaron las investigaciones y la activación de los protocolos de búsqueda.

Fue localizada sana y salva por agentes investigadores en la colonia Camino Real en la ciudad de Chihuahua, y entrevistada por el Ministerio Público de la Unidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres Ausentes. En su declaración refirió que su ausencia fue voluntaria y descartó haber sido víctima de algún delito.

octubre 22, 2025 10:56 pm

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua