Localiza FEM a menor de edad que contaba con reporte de ausencia en Cuauhtémoc

Ante la rápida activación del Protocolo Alba, permitió a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia en la Zona Occidente, localizar sana y salva a la adolescente de iniciales C.R.J.C. de 13 años de edad.

La adolescente fue reportada ausente ayer martes 14 de octubre, ante la FEM en la ciudad de Cuauhtémoc y de inmediato se llevaron a cabo las acciones de búsqueda que llevaron a dar con su paradero hoy miércoles.

En la entrevista realizada por ministerial, se corroboró su estado de salud y refirió que su ausencia fue voluntaria, descartándose que haya sido víctima de algún delito.

octubre 15, 2025 10:56 pm

