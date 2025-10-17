Localiza FEM a adolescente que contaba con reporte de ausencia en la ciudad Chihuahua

Con la activación inmediata del Protocolo Alba para la búsqueda de Niñas, Adolescentes y Mujeres con reporte de Ausencia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, localizaron sana y salva a la adolescente de iniciales J.V.C.R.

La adolescente, de 14 años de edad, se había ausentado desde el pasado martes 14 de octubre en la colonia Secretaría de Marina en la ciudad de Chihuahua.

En la entrevista realizada por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Niñas, Adolescentes y Mujeres Ausentes, dio a conocer que no fue víctima de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.

Esta fiscalía agradece la colaboración de la sociedad y medios de comunicación la difusión de las pesquisas que optimizan la pronta localización de niñas, adolescentes y mujeres en el estado.

octubre 17, 2025 4:58 pm

