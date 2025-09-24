Localiza FDZC a hombre reportado ausente en colonia Melchor Ocampo

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) localizó sano y salvo a Sergio Alberto A.H., de 58 años de edad, quien contaba con reporte de ausencia interpuesto en la ciudad de Chihuahua.

Familiares de la persona solicitaron el apoyo de esta representación social para localizarlo, ya que la última vez que se le vio fue en su domicilio de la colonia Melchor Ocampo.

De inmediato se activaron los protocolos de búsqueda y localización, permitieron localizarlo este miércoles 24.

En su declaración ante el Ministerio Público dijo no haber sido víctima de algún delito, y que su ausencia fue por voluntad propia.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.