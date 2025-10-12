Llevan ante un juez a dos adolescentes por presunto robo a conductor de plataforma

La Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de dos adolescentes de 14 años de edad, por el delito de robo agravado, cometido a un chofer de un vehículo de servicio de trasporte digital en Ciudad Juárez.

Las investigaciones ministeriales establecen que, el pasado jueves 09 de octubre, los menores de edad imputados, en compañía de una persona adulta, solicitaron un servicio de transporte digital en la calle Clío y Escobar de la colonia Paseos de Zaragoza, y a abordar el vehículo, amenazaron al conductor con un arma de blanca, para desapoderarlo de dinero y de su celular.

Hechos por los que fueron detenidos en el término de la flagrancia por elementos de la Policía Municipal, en el eje vial Juan Gabriel y Pavorreal, de la colonia Revolución Mexicana.

Los detenidos de iniciales C. A. E. T., y B. A. O. O., fueron puestos a disposición del Ministerio Público y llevados a la audiencia inicial, en donde fueron informados de los hechos delictivos que se le atribuyen.

El Juez Especializado en Justicia para Adolescentes Infractores, impuso la medida cautelar de internamiento a los menores imputados y fijó para la próxima semana, la audiencia de vinculación o no a proceso penal.

Gracias al trabajo del Ministerio Público se logra llevar ante la justicia a quienes son probables responsables de un delito, y con ello se reitera el compromiso para continuar las investigaciones para esclarecer los hechos y hacer justicia a las víctimas.

**Toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por órgano jurisdiccional en los términos señalados en esta ley (artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes).