Llega otra agente de la SSPE que resultó herida tras volcadura en Moris

Luego de la volcadura de una patrulla de la Policía Estatal en el municipio de Moris, otra agente que resultó lesionada fue trasladada de emergencia a Chihuahua capital.

El helicóptero arribó esta tarde a la capital del estado y elementos de rescate ya se encontraban esperando el aterrizaje para llevar a la agente a un hospital.

La agente resultó lesionada junto a varios de sus compañeros cuando se trasladaba a auxiliarlos, luego de ser atacados por integrantes de un grupo criminal que opera en la región serrana del estado.

octubre 7, 2025 4:33 pm

