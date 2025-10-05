Llamada al 911 denuncia supuesto trailer con droga en Centro Distribuidor de Walmart

Una llamada anónima alertó a las autoridades de un supuesto trailer con droga en el interior del centro de distribución de Walmart.

Se trata de un trailer estacionado al interior del centro de distribución de la tienda Walmart ubicada en el kilómetro 27 + 800 de la carretera Chihuahua a Juárez, se dice que en su interior se oculta droga.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar acompañados de agentes ministeriales sin que hasta el momento se especifique si la droga la encontraron en la cabina del tractocamión o en la caja o si hay alguien detenido.

Cabe destacar que por el momento la autoridad no ha informado si localizaron o no algo y se maneja un total hermetismo.

octubre 5, 2025 6:24 pm

