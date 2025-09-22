Lesionan con arma blanca a hombre en situación de calle

Chihuahua.– La noche de este lunes, un hombre de 52 años de edad resultó gravemente herido tras ser atacado con arma blanca bajo el puente ubicado entre las vías del tren, en la zona de Pacheco.

De acuerdo con la víctima, quien se encuentra en condición de calle y pernocta en ese lugar, un sujeto lo agredió luego de que se negara a darle un cigarro. El ataque le provocó una herida en la espalda baja.

Paramédicos de URGE acudieron al sitio y lograron estabilizar al afectado, para posteriormente trasladarlo de urgencia a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal arribaron para tomar conocimiento de los hechos y levantar el reporte correspondiente.