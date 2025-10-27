Les imputan cargos penales por privar de la vida a un masculino en Cd. Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló cargos penales, en contra de los masculinos identificados como Luis Alberto J. R., y Eduardo J. R., quien son probables responsables de cometer homicidio calificado, ocurrido en Ciudad Juárez.

Los hechos por que se les responsabiliza, ocurrieron en los últimos minutos del 21 y primeros minutos del 22 de octubre, en las inmediaciones de las calles Márquez de Astorga y Márquez Antares, de la colonia Valle del Márquez, donde presuntamente atacaron con un machete y un tubo metálico, a la víctima, privándola de la vida para luego huir del lugar.

Posteriormente, fueron arrestado en los términos de la flagrancia por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, para dejarlos puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida.

Esta representación social, presentó las pruebas necesarias ante el Juez de Control, quien les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, fijándose para el próximo 28 de octubre, a las 11:00 horas, la audiencia de vinculación o no a proceso penal, donde se definirán sus situaciones jurídicas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).