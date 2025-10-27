Le imponen 12 años de prisión por el homicidio de un hombre en Rancho Anapra

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia de 12 años de cárcel dictada en contra de Armando H. S., alias “El Papirrín”, luego de acreditar su responsabilidad penal en el delito de homicidio simple cometido en perjuicio de un hombre.

El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, con base en una argumentación jurídica razonable, demostró que privó de la vida a Narciso O. H., por medio de golpes.

Hecho ocurrido la noche del 25 de octubre del 2023, en el cruce de las calles Raya y Cangrejo, de la colonia Rancho Anapra, de Ciudad Juárez, donde falleció la víctima por una hemorragia cerebral.

La detención de Armando H. S., fue el 01 de noviembre del 2023, a través de una orden de aprehensión cumplimentada en el cruce de la avenida 16 de Septiembre y Oro, de la colonia Centro, por la Agencia Estatal de Investigación.

El proceso terminó en un Juicio Oral, decretando el Tribunal de Enjuiciamiento la culpabilidad, mientras que, en la audiencia de individualización de sanciones, le impuso la pena privativa de la libertad que purgará en el Centro de Reinserción Social.