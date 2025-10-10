Le dictan 70 años de prisión por secuestro exprés y tentativa de homicidio

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente obtuvo una sentencia condenatoria de 70 años de prisión, dictada por un Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Guerrero en contra de Rey David E. S., por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y secuestro exprés.

En el juicio que enfrentó el ahora sentenciado, fue declarado penalmente responsable de los delitos que cometió el 27 de julio del 2023, en la localidad de San Juan de Santo Tomás, municipio de Guerrero.

El Ministerio Público, demostró, que ese día, aproximadamente a las 10 horas, Rey David E. S., en compañía de sujeto diverso, ingresaron a una tienda de abarrotes en donde sometieron al propietario con un arma de fuego, lo sujetaron de pies y manos, se apoderaron de mercancía, combustible y 30 mil pesos en efectivo.

Posteriormente subieron a la víctima a su propio vehículo de la marca Chevrolet, modelo 2000, y se lo llevaron en contra de su voluntad hacia unas tierras de cultivo en donde lo bajaron y le dispararon en el rostro.

Rey David E. S., fue detenido por posesión de vehículo con reporte de robo, portación de arma de fuego y robo agravado, el día 03 de agosto del 2023, en el municipio de Cuauhtémoc.

A finales de noviembre de 2023 se le cumplimentó la orden de aprehensión por los citados hechos delictivos en los que fue sentenciado a 70 años de prisión

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.