Lamenta Maru Campos fallecimiento del diputado Luis Fernando Chacón, “comprometido y con vocación de servicio”

La gobernadora María Eugenia Campos Galván lamentó el fallecimiento del diputado local Luis Fernando Chacón Erives.

A través de sus redes sociales expresó sus condolencias a familiares y amigos del legislador priista, señalando que Luis Fernando Chacón fue un hombre comprometido y con vocación de servicio.

El diputado Luis Fernando Chacón falleció este domingo a causa de un infarto, se encontraba en el municipio de Guerrero, de dónde era originario.

octubre 26, 2025 6:12 pm

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua