Lamenta Maru Campos fallecimiento del diputado Luis Fernando Chacón, “comprometido y con vocación de servicio”

La gobernadora María Eugenia Campos Galván lamentó el fallecimiento del diputado local Luis Fernando Chacón Erives.

A través de sus redes sociales expresó sus condolencias a familiares y amigos del legislador priista, señalando que Luis Fernando Chacón fue un hombre comprometido y con vocación de servicio.

Envío mis oraciones y mi más sentido pésame a los familiares y amigos del diputado local Luis Fernando Chacón Erives, quien fuera un hombre comprometido y con gran vocación de servicio. Deseo fortaleza y pronto consuelo en estos momentos de profundo dolor. En paz descanse. pic.twitter.com/rhH5zucjAM — Maru Campos (@MaruCampos_G) October 26, 2025

El diputado Luis Fernando Chacón falleció este domingo a causa de un infarto, se encontraba en el municipio de Guerrero, de dónde era originario.