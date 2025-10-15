Judicializados el 73 por ciento de los homicidios ocurridos durante 2024 en Parral

En un caso ya se obtuvo una sentencia condenatoria

Los demás cuentan con avances importantes

En seguimiento a los trabajos de combate a la impunidad y procuración de justicia, la Fiscalía de Distrito informa que de las 15 carpetas de investigación que se abrieron en 2024 en la ciudad de Parral por el delito de homicidio, el 73 por ciento de los casos fueron judicializados ese mismo año.

Del total de los eventos registrados, trece corresponden a homicidios dolosos, y los dos restantes, fueron situaciones que se cometieron a titulo imprudencial, derivado de accidentes.

El año pasado, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, logró la judicialización de 11 causas penales, de las cuales, una de ellas tuvo cierre mediante sentencia condenatoria, la cual se obtuvo mediante un procedimiento especial abreviado.

Asimismo, otro se encuentra en la etapa intermedia del proceso penal, y uno más ya cuenta con fecha para iniciar un juicio oral, en el que ésta representación social habrá de demostrar ante un Tribunal de Enjuiciamiento la responsabilidad penal de los imputados.

De los ocho restantes, uno ya obtuvo un auto de vinculación a proceso penal, otro se encuentra judicializado, y de los otros seis, esta representación social logró que la autoridad judicial librara las órdenes de aprehensión correspondientes.

En tanto, las otras cuatro carpetas continúan en etapa de investigación para su posterior judicialización.

El trabajo expuesto por parte de esta representación social, es resultado de la profesionalización de los agentes del Ministerio Público y los Policías Investigadores, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otros más sean sometidos a ella, respetando en todo momento el debido proceso.