Joven se quita la vida en la colonia Vistas Cerro Grande

La tarde de este miércoles, un hombre de entre 25 y 30 años de edad fue localizado sin vida en el interior de su domicilio ubicado en las calles 78 y Media y Nueva España, en la colonia Vistas Cerro Grande.

De acuerdo con el reporte policial, fue el padre de la víctima quien realizó el hallazgo al encontrarlo colgado en el baño. De inmediato, lo descolgó y solicitó ayuda a los cuerpos de emergencia; sin embargo, al arribar paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal aseguraron la escena y notificaron a la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense y practicarle la necropsia de ley.

Las autoridades no revelaron la identidad del fallecido y continúan las indagatorias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.