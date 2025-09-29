Joven de 17 años se quita la vida en la colonia Cerro de la Cruz

La noche de este lunes, una joven de 17 años fue localizada sin vida dentro de su domicilio en la colonia Cerro de la Cruz, luego de haberse quitado la vida por suspensión.

De acuerdo con el testimonio de la madre, la menor atravesaba por un cuadro de depresión y se encontraba bajo tratamiento médico. La mujer señaló que la había dejado sola en la vivienda y, al regresar, la encontró ya sin vida colgada.

Tras el hallazgo, se solicitó el apoyo a los números de emergencia. Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar, ubicado en las calles 68 y Coronado, donde procedieron a acordonar la zona.

Posteriormente, la escena fue entregada a personal de la Fiscalía General del Estado, quienes se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo y de las investigaciones correspondientes.