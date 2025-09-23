Investigan quema de basura en el Cereso de Aquiles

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó que está en curso una investigación por la quema de basura en el Centro de Reinserción Social (Cereso de Aquiles Serdán).

Al tratarse de un acto no permitido, se analizan las cámaras del reclusorio para determinar si hubo internos involucrados y/o custodios.

La SSPE explicó que son las personas privadas de la libertad (PPL) quienes se encargaron de la recolección de basura y la colocan en un lugar asignado para ello, mientras que los custodios se encargan de vigilar.

Al respecto, se aclaró que el incendio no puso en riesgo a la población penitenciaria y que el fuego fue controlado a la brevedad.

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua