Investiga FGE accidente ocurrido en Guachochi; identifican a las 11 víctimas, entre ellas un bebé de 3 meses

La Fiscalía de Distrito Zona Sur investiga los hechos en torno a un accidente vehicular ocurrido ayer martes 22 de abril a la altura del kilómetro 27, de la carretera que conduce de Guachochi a Yoquivo, en donde 11 personas perdieron la vida, quienes fueron identificadas como:

1. M.C.R., de aproximadamente 3 meses de edad.

2. P.C.L., de 4 años de edad.

3. Porfirio C. A., de 30 años de edad.

4. María Candelaria C. A., de aproximadamente 35 años de edad.

5. Selenio C. R., de aproximadamente 28 años de edad.

6. Dionisio C. A., de aproximadamente 29 años de edad.

7. Francisco C. A., de aproximadamente 70 años de edad.

8. María Guadalupe C. S., de 60 años de edad.

9. Camilo C. S. de aproximadamente 38 años de edad.

10. Moreno C., de aproximadamente 25 años de edad.

11. Ever C. S., de aproximadamente 39 años de edad.

Asimismo, en el percance resultaron lesionados:

1-Refugia C., aproximadamente de 28 años de edad.

2-María Sabina S. de aproximadamente 70 años de edad.

3-M., de 8 años de edad.

4-Felipe, de aproximadamente 40 años de edad.

5-Jose Emilio L., de 35 años de edad.

6-Moreno C., de 24 años de edad.

7-Virgilia P., de aproximadamente 35 años de edad.

8-R.C.S., de 7 años de edad.

Tanto las personas fallecidas y las lesionadas, son originarias de la comunidad de Somarachi, municipio de Guachochi.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, dichas personas regresaban de recibir apoyos en el municipio de Guachochi, y en el citado tramo carretero, fueron impactados por otra camioneta que invadió su carril de circulación, lo que derivó en lo antes mencionado.

Asimismo, que el conductor del automotor que presuntamente provocó el accidente huyó del lugar, y posteriormente, arribaron diversas personas armadas, quienes retiraron dicho vehículo del lugar.

Del percance se hizo cargo la Dirección de Tránsito y Vialidad del municipio de Guachochi, mientras que Personal de la Unidad de Servicios Periciales procesó la escena y trasladó los cuerpos a un anfiteatro de la localidad para realizar la necropsia correspondiente.

En tanto, las personas lesionadas fueron llevadas a diversos hospitales de dicha región para recibir la atención médica correspondiente.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso para brindar justicia a las víctimas y someter a ella a los responsables de los delitos.