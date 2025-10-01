Investiga FEM feminicidio en Fraccionamiento Montealbán en Delicias

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, investiga la muerte de una mujer en el fraccionamiento Montealbán de la ciudad de Delicias.

A las 13:40 horas de hoy miércoles, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y peritos en criminalística llegaron a la vivienda ubicada en la Avenida Amatlán, en cuyo exterior encontraron el cuerpo sin vida de quien fue identificada como Rosa Isela F. C. de 36 años de edad; presentaba lesiones visibles en espalda producidas por proyectil disparado de arma de fuego.

Cómo indicio se embaló una ojiva sin precisar calibre y en el seguimiento de las indagatorias se aseguró en la colonia Abraham González, un vehículo de la marca Chevrolet tipo pick up línea S-10, de color gris, modelo 1988 con placas de circulación del estado de Chihuahua, relacionado con la investigación.

Personal del Servicio Médico Forense se hicieron cargo del levantamiento y traslado del cuerpo para la práctica de la microcirugía que determine la causa de muerte.

Paralelamente, se mantienen las investigaciones en torno a los hechos en apego al protocolo de Feminicidio instrumentado por esta representación social.