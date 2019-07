Invade carril, lo chocan y vuelca en avenida Palestina

Un aparatoso choque con volcadura incluida se registró en la avenida Palestina, al sur de la ciudad, en donde el conductor de una pick up invadió carril y fue impactado por una ambulancia.

El accidente sucedió a la altura de la calle Chihuahua, a donde acudieron policías viales y paramédicos.

Según el reporte vial, el responsable conducía una pick up Toyota y al cambiar de carril, fue chocado por el conductor de una ambulancia.

Debido a ello, la pick up volcó y quedó sobre la avenida en mención; no se registraron personas lesionadas de consideración, por lo que no requirieron traslado a un hospital.