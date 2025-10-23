Inspecciona SSPE estancias al interior del Cereso No.7 de Cuauhtémoc

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo un operativo de revisión extraordinaria en el Centro de Reinserción Social No.7 (Cereso), ubicado en ciudad Cuauhtémoc, con el objetivo de mantener el orden y la gobernabilidad al interior del penal.

El operativo dio inicio durante las primeras horas de este jueves y se realizó de manera interinstitucional, con la participación de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, en coordinación con elementos del Sistema Penitenciario Estatal.

En total, más de 130 elementos participaron en las labores de inspección, con la revisión de más de 480 personas privadas de la libertad, a fin de detectar y retirar objetos que pudieran representar un riesgo dentro del centro penitenciario.

Durante la intervención, se aseguraron seis resistencias hechizas y cuatro puntas hechizas, las cuales fueron retiradas para garantizar la seguridad de la población penitenciaria.

Estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad impulsada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, orientada a preservar la gobernabilidad y fortalecer las condiciones adecuadas para una reinserción social efectiva.