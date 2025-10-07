Inicia FGE Zona Sur proceso penal contra imputado por homicidio en grado de tentativa y lesiones

En una audiencia que se prolongó por diez horas, este martes 07 de octubre, la Fiscalía de Distrito Zona Sur obtuvo un auto de vinculación a proceso penal dictado en contra del imputado Fernando R.G., por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y lesiones calificadas.

Con sólidos datos de prueba y argumentos incriminatorios, Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, acreditaron de manera fehaciente la probable responsabilidad del hoy vinculado a proceso penal, en hechos ocurridos el 29 de septiembre del presente año en la ciudad de Parral.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el presunto se encontraba en una funeraria ubicada en la calle Manuel Acuña, de la colonia Centro, en donde sostuvo una discusión con una persona de nombre Eloy S.P.

Asimismo, que de entre sus ropas sacó una pistola calibre .22 con la que pretendía privar de la vida a dicha persona, pero en el intento, lesionó a otros dos masculinos que se encontraban en el lugar, de nombres Enrique Eduardo M. y Héctor V.R., para posteriormente huir de la escena, pero fue detenido en flagrancia por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Con dichos antecedentes, el Juez de Control conocedor de la causa penal resolvió la situación jurídica del imputado, le ratificó la medida cautelar de prisión preventiva que le impuso en la audiencia inicial, y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a una acción que atenta contra su integridad.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).